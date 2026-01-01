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Фильмография
Николя Ховард
Nicola Howard
Киноафиша
Персоны
Николя Ховард
Николя Ховард
Nicola Howard
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.4
Джейн Эйр
(1996)
Фильмография Николя Ховард
7.4
Джейн Эйр
Jane Eyre
драма, мелодрама
1996, США / Франция / Великобритания / Италия
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