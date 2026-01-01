Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Хезер Рэй
Награды
Награды и номинации Хезер Рэй
Heather Rae
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Фильмография
Награды
Награды и номинации Хезер Рэй
Сандэнс 2005
Документалистика
Номинант
С 1 сентября кидаю газету в машину – теперь не страшен даже ливень: днище скажет спасибо – всем водителям на заметку
Японский маникюр обычной зубной пастой и губкой: спустя пару минут результат как в салоне
Плитка в ванной — это уже прошлый век: в 2026-м стены обшивают так, что про швы и затирку можно забыть
«Мерзко, тяжело, разрывает душу»: нашла 5 крутых детективов, пока жду продолжение «Первого отдела» и «Невского» — «эмоций море»
Первый канал, «Россия 1» и НТВ: что смотреть по ТВ с 31 августа по 6 сентября — не «Невским» единым
«Поздравляю тебя, Шарик! С тестом ты справился! Или нет?» — вспоминаем самые меткие фразы советской анимации
«Девчата», конечно, шикарный фильм, но эти 3 киноляпа невозможно развидеть — забавно и нелепо одновременно
«И таааак сойдет»: «Вовку в Тридевятом» продолжили спустя 56 лет — на Кинопоиске 7.1, но в отзывах сплошная ругань
После «Настоящего детектива» и боевиков МакКонахи вернулся к корням: спустя 23 года снимется в продолжении культового ромкома
РЕН ТВ идёт за аудиторией НТВ: осенью выходят «Спецы» — новый сериал о бойцах ФСБ — «Невскому» готовят конкурента?
Летний ветерок, закат... и тест по советскому кино: угадайте 6 фильмов СССР по кадру с героями на балконе
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