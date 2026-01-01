Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Боб Рейфелсон
Награды
Награды и номинации Боб Рейфелсон
Bob Rafelson
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Награды
Награды и номинации Боб Рейфелсон
Оскар 1971
Лучший фильм
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1971
Лучший режиссёр
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Primetime Emmy Awards 1967
Лучший комедийный сериал
Победитель
ММКФ 2002
Золотой Святой Георгий
Номинант
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