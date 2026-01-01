Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марсупилами. Пушистый круиз»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Малуча Пинто
Malucha Pinto
Киноафиша
Персоны
Малуча Пинто
Малуча Пинто
Malucha Pinto
Дата рождения
1 января 1955
Возраст
71 год
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Сантьяго, Чили
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
5.9
Фотограф
(2002)
Фильмография Малуча Пинто
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2002
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
5.9
Фотограф
Fotógrafo, El
драма
2002, Чили
Всего 4 серии, а напряжение колоссальное: этот мини-сериал не зря считают одним из лучших криминальных проектов десятилетия
В жизни не все так радужно: что стало с красавицами из советских сказок — Настенька, Царевна-Лебедь, Варвара-краса
Зачем Дамблдор подарил Рону самый бесполезный подарок? А ведь делюминатор — не просто «выключатель» света
Из «Убить Билла» спустя годы вырезали несколько важнейших моментов: Тарантино пищит от восторга, а вот россияне подвоха не поймут
«Александра, этот город наш с тобою»: чего не хватает в кадре из фильма «Москва слезам не верит»? (тест)
Лондон без Лондона: почти вся «Англия» в советском «Шерлоке» нашлась в СССР — настоящий пейзаж мелькнул лишь однажды
«Один из лучших сериалов 2025»: HBO вернулись в игру — новый сериал зрители поставили в один ряд с «Настоящим детективом»
10+ миллионов зрителей за полсезона: самый популярный российский сериал 2025 года получит продолжение — есть дата премьеры и новое название
«Ставлю 1 из 10»: военный историк камня на камне не оставил от лучшей части «Властелина колец» – ужасно все (кроме отрезанных голов)
Пересмотрел «Стражей галактики 3» и понял, почему на самом деле Ракета бесится, когда его зовут енотом — всё трагичнее, чем вам казалось
С нас постер, с вас ответ: в этом тесте по советским фильмам проигравших нет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667