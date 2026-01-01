Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Александр Полински
Alexander Polinsky
Александр Полински
Александр Полински
Alexander Polinsky
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.5
Ревизор
(1952)
Фильмография Александр Полински
Жанр
Все
Комедия
Год
Все
1952
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.5
Ревизор
Revizor
комедия
1952, СССР
Онлайн
