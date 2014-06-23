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Фильмография
Малгожата Браунек
Małgorzata Braunek
Киноафиша
Персоны
Малгожата Браунек
Малгожата Браунек
Małgorzata Braunek
Дата рождения
30 января 1947
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
23 июня 2014
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
,
Путешественник
Популярные фильмы
7.6
Потоп
(1974)
7.4
Побег к Серебряному глобусу
(2021)
7.4
Третья часть ночи
(1971)
Фильмография Малгожата Браунек
Жанр
Все
Военный
Документальный
Драма
Исторический
Комедия
Мелодрама
Приключения
Ужасы
Год
Все
2021
1976
1974
1972
1971
1969
Все
7
Фильмы
7
Актер
7
7.4
Побег к Серебряному глобусу
Ucieczka na srebrny glob
документальный
2021, Польша
6.1
Полоса тени
Smuga cienia
драма
1976, Великобритания / Польша
5.9
Большая система
Wielki uklad
драма
1976, Польша
7.6
Потоп
Potop
приключения, исторический, мелодрама
1974, Польша / СССР
7
Дьявол
Diabel
ужасы, драма
1972, Польша
7.4
Третья часть ночи
Trzecia czesc nocy
ужасы, драма, военный
1971, Польша
6.5
Охота на мух
Polowanie na muchy
комедия
1969, Польша
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