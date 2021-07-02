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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Николай Сличенко
Nikolai Slichenko
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Николай Сличенко
Николай Сличенко
Nikolai Slichenko
Дата рождения
27 декабря 1934
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
2 июля 2021
Место рождения
Белгород, Россия
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.7
Свадьба в Малиновке
(1967)
5.8
Трудное счастье
(1958)
Фильмография Николай Сличенко
7.7
Свадьба в Малиновке
Svadba v Malinovke
комедия, мюзикл
1967, СССР
Смотреть трейлер
5.8
Трудное счастье
Trudnoe schaste
исторический, мелодрама
1958, СССР
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