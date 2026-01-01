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Фильмография
Николь Ладмираль
Nicole Ladmiral
Киноафиша
Персоны
Николь Ладмираль
Николь Ладмираль
Nicole Ladmiral
Дата рождения
16 января 1930
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
11 апреля 1958
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.8
Дневник сельского священника
(1950)
Фильмография Николь Ладмираль
7.8
Дневник сельского священника
Journal d'un curé de campagne
драма
1950, Франция
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