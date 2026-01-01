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Николь Ладмираль Nicole Ladmiral
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Николь Ладмираль

Nicole Ladmiral

Дата рождения
16 января 1930
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
11 апреля 1958
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Дневник сельского священника 7.8
Дневник сельского священника (1950)

Фильмография Николь Ладмираль

Дневник сельского священника 7.8
Дневник сельского священника Journal d'un curé de campagne
драма 1950, Франция
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