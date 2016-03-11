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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Николь Море
Nicole Maurey
Киноафиша
Персоны
Николь Море
Николь Море
Nicole Maurey
Дата рождения
20 декабря 1926
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
11 марта 2016
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.8
Дневник сельского священника
(1950)
Фильмография Николь Море
7.8
Дневник сельского священника
Journal d'un curé de campagne
драма
1950, Франция
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