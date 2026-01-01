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Фильмография
Шиней Ахуджа
Shiney Ahuja
Киноафиша
Персоны
Шиней Ахуджа
Шиней Ахуджа
Shiney Ahuja
Дата рождения
15 мая 1973
Возраст
53 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.3
Слепая любовь
(2006)
Фильмография Шиней Ахуджа
7.3
Слепая любовь
Fanaa
драма, триллер, мелодрама
2006, Индия
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