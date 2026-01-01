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Марион Генсель
Награды
Награды и номинации Марион Генсель
Marion Hänsel
О персоне
Награды
Награды и номинации Марион Генсель
Каннский кинофестиваль 1995
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1985
Best First Work
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2010
Best Film (Venice Days)
Номинант
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