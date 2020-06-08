Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
Марион Генсель
Marion Hänsel
Марион Генсель
Марион Генсель
Marion Hänsel
Дата рождения
12 февраля 1949
Возраст
71 год
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
8 июня 2020
Место рождения
Марсель, Франция
Популярные фильмы
7.2
Когда ветер поднимает песок
(2006)
6.7
Женщина Жиля
(2004)
6.4
Зимняя жара
(2004)
Фильмография Марион Генсель
5.4
Черный океан
Noir ocean
драма
2010, Германия / Франция / Бельгия
7.3
Когда ветер поднимает песок
Si le vent soulève les sables
драма
2006, Франция / Бельгия
6.2
Ад
Enfer, L`
драма
2005, Франция / Италия / Бельгия / Япония
6.4
Зимняя жара
25 degres en hiver
драма, мелодрама
2004, Бельгия
6.7
Женщина Жиля
La Femme de Gilles
драма
2004, Бельгия / Франция / Люксембург / Италия / Швейцария
