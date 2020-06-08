Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Марион Генсель Marion Hänsel
Киноафиша Персоны Марион Генсель

Марион Генсель

Marion Hänsel

Дата рождения
12 февраля 1949
Возраст
71 год
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
8 июня 2020
Место рождения
Марсель, Франция

Популярные фильмы

Когда ветер поднимает песок 7.2
Когда ветер поднимает песок (2006)
Женщина Жиля 6.7
Женщина Жиля (2004)
Зимняя жара 6.4
Зимняя жара (2004)

Фильмография Марион Генсель

Жанр
Год
Черный океан 5.4
Черный океан Noir ocean
драма 2010, Германия / Франция / Бельгия
Когда ветер поднимает песок 7.3
Когда ветер поднимает песок Si le vent soulève les sables
драма 2006, Франция / Бельгия
Ад 6.2
Ад Enfer, L`
драма 2005, Франция / Италия / Бельгия / Япония
Зимняя жара 6.4
Зимняя жара 25 degres en hiver
драма, мелодрама 2004, Бельгия
Женщина Жиля 6.7
Женщина Жиля La Femme de Gilles
драма 2004, Бельгия / Франция / Люксембург / Италия / Швейцария
Угадайте 6 секретарш из советского кино в нашем тесте: спойлер — легкого вопроса с Верочкой не будет
История не хуже «Невского»: в 2026 НТВ покажет новый детектив «Точка невозврата» — подробности
Из «Фишера» в исторический блокбастер: с нетерпением жду в 2026 году «Битву моторов» — убойная смесь из Борисова и Янковского
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии
«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше