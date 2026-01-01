Оповещения от Киноафиши
«Новая тёща»
1
О персоне
Фильмография
Награды
Мануэль Путт
Manuel Poutte
Киноафиша
Персоны
Мануэль Путт
Мануэль Путт
Manuel Poutte
Дата рождения
19 марта 1963
Возраст
62 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Популярные фильмы
7.2
Счастье на рабочем месте
(2014)
6.4
В дали от волнений
(2008)
Фильмография Мануэль Путт
Жанр
Все
Документальный
Год
Все
2014
2008
Все
2
Фильмы
2
Продюсер
1
Сценарист
2
Режиссер
1
7.3
Счастье на рабочем месте
Happiness at Work
документальный
2014, Франция
6.4
В дали от волнений
Les tremblements lointains
2008, Франция / Бельгия
