Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Джули Тэймор
Награды
Награды и номинации Джули Тэймор
Julie Taymor
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Джули Тэймор
Оскар 2003
Лучшая песня к фильму
Номинант
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Individual Achievement in Costume Design for a Variety or Music Program
Победитель
Outstanding Individual Achievement in Costume Design for a Variety or Music Program
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2002
Mimmo Rotella Foundation Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
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