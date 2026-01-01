Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Персоны
Йонас Оделл
Награды
Награды и номинации Йонас Оделл
Jonas Odell
О персоне
Награды
Награды и номинации Йонас Оделл
Венецианский кинофестиваль 2008
Короткометражный фильм
Номинант
Сандэнс 2009
Международный
Победитель
Сандэнс 2011
Международный
Номинант
Берлинале 2006
Лучший короткометражный фильм
Победитель
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2006
Лучшая история
Победитель
Берлинале 1998
Лучший короткометражный фильм
Победитель
Берлинале 2010
Лучший короткометражный фильм
Номинант
Берлинале 1994
Лучший короткометражный фильм
Номинант
Лучший короткометражный фильм
Номинант
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