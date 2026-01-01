Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Аарон Дж. Видерспан
Aaron J. Wiederspahn
Киноафиша
Персоны
Аарон Дж. Видерспан
Аарон Дж. Видерспан
Aaron J. Wiederspahn
Карьера
Продюсер, Сценарист, Режиссер
Популярные фильмы
7.3
Взгляд
(2024)
7.1
Голубая луна
(2025)
6.4
Ощущение видения
(2006)
Фильмография Аарон Дж. Видерспан
Жанр
Все
Биография
Детектив
Драма
Исторический
Приключения
Фэнтези
Год
Все
2025
2024
2006
Все
6
Фильмы
6
Продюсер
5
Сценарист
1
Режиссер
1
7.1
Голубая луна
Blue Moon
драма
2025, Ирландия / США
Смотреть трейлер
Рецензия
5.7
Дикая кошка
Wildcat
биография, драма
2024, США
Смотреть трейлер
7.3
Взгляд
Sight
биография, драма, исторический
2024, США
6
Кошмарные каникулы
Monster Summer
приключения, фэнтези, детектив
2024, США
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.4
Ощущение видения
The Sensation of Sight
драма
2006, США
Путь ветра
The Way of the Wind
драма, исторический
, Германия / Исландия / Италия / Мальта / Марокко / Турция / Великобритания / США
Смело включайте сегодня вечером: Роман Курцын назвал лучшие фильмы и сериалы, где он сыграл сильнейшие роли
Брагину, Шибанову и Семенову придется подвинуться: 3 марта на НТВ выходит новый детективный хит — пока знакомимся с персонажами (фото)
Слухи подтвердились или нет? В Сети пишут, что HBO официально утвердил нового Волан-де-Морта — даже верить в это не хочется
Брагина и Шибанова обожают фанаты «Первого отдела»: но не станут ли актеры заложниками ролей – объясняет психолог
«Это Вера для кого начистила?»: зрители «Первого отдела» критикуют Брагину за картошку в супе – шеф-повар объяснил, как готовить правильно
«Не сомневаюсь в провале»: 2-й сезон «Трассы» заранее разочаровал фанатов — создатели резко меняют правила игры
Даже «Первый отдел» так не смотрят: россияне выбрали самый популярный сериал 2026 года – уже 200 000 000 просмотров
Глянула «Трешку» и не пожалела: 16 серий пронеслись как одна – рассказываю, будет ли 2-й сезон
«Когда Ливанов надевает очки, сердце тает»: что британцы думают про советского Шерлока – не зря же он получил орден
Провожаем февраль тестом: вспомните 5/5 зимних фильмов СССР по первым кадрам (задача не для слабаков)
«Полное разочарование»: на финал 5-го сезона «Первого отдела» для Брагина приберегли сложное дело — но фанаты уже и этому не рады
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667