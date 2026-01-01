Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Кэрол Барнетт
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Награды и номинации Кэрол Барнетт
Carol Burnett
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Награды и номинации Кэрол Барнетт
Золотой глобус 2020
Carol Burnett Award
Победитель
Золотой глобус 1978
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1977
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1972
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1970
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1968
Best TV Star - Female
Победитель
Золотой глобус 1991
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1983
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1982
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1979
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1976
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1975
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1974
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1973
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1971
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Победитель
Primetime Emmy Awards 1997
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1975
Outstanding Comedy-Variety or Music Series
Победитель
Outstanding Comedy-Variety or Music Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 1974
Outstanding Music-Variety Series
Победитель
Outstanding Music-Variety Series
Победитель
Best Lead Actress in a Drama
Номинант
Primetime Emmy Awards 1972
Outstanding Variety Series - Musical
Победитель
Outstanding Variety Series - Musical
Победитель
Outstanding Single Program - Variety or Musical - Variety and Popular Music
Номинант
Outstanding Single Program - Variety or Musical - Variety and Popular Music
Номинант
Primetime Emmy Awards 1963
Outstanding Performance in a Variety or Musical Program or Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 1962
Outstanding Performance in a Variety or Musical Program or Series
Победитель
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Номинант
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1993
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1983
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1979
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Comedy-Variety or Music Series
Номинант
Outstanding Comedy-Variety or Music Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1977
Outstanding Special - Comedy-Variety or Music
Номинант
Outstanding Comedy-Variety or Music Series
Номинант
Outstanding Special - Comedy-Variety or Music
Номинант
Outstanding Comedy-Variety or Music Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1976
Outstanding Comedy-Variety or Music Series
Номинант
Outstanding Comedy-Variety or Music Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1973
Outstanding Variety Musical Series
Номинант
Outstanding Variety Musical Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1971
Outstanding Variety Series - Musical
Номинант
Outstanding Variety Series - Musical
Номинант
Primetime Emmy Awards 1970
Outstanding Variety or Musical Series
Номинант
Outstanding Variety or Musical Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1969
Outstanding Variety or Musical Series
Номинант
Outstanding Variety or Musical Series
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Премия за выдающиеся заслуги
Победитель
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