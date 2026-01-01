Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Майкл Кейтон-Джонс
Награды
Награды и номинации Майкл Кейтон-Джонс
Michael Caton-Jones
О персоне
Награды
Награды и номинации Майкл Кейтон-Джонс
Золотая малина 2007
Худший режиссер
Номинант
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