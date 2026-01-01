Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Билл Гуттентаг
Награды
Награды и номинации Билл Гуттентаг
Bill Guttentag
О персоне
Награды
Награды и номинации Билл Гуттентаг
Оскар 2003
Лучший документальный короткометражный фильм
Победитель
Оскар 1989
Лучший документальный короткометражный фильм
Победитель
Оскар 1995
Лучший документальный короткометражный фильм
Номинант
Лучший документальный короткометражный фильм
Номинант
Оскар 1992
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
Оскар 1990
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Informational Special
Номинант
Outstanding Informational Special
Номинант
Сандэнс 2007
Документалистика
Номинант
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