Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Надежда»
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Мэтт Тирнауэр
Награды
Награды и номинации Мэтт Тирнауэр
Matt Tyrnauer
О персоне
Награды
Награды и номинации Мэтт Тирнауэр
Венецианский кинофестиваль 2008
Квир-лев
Номинант
Сандэнс 2019
Документалистика
Номинант
Гель-лак — прошлый век: новый хит осени-2026 затмил "колхозные" покрытия — держится до 4-х недель и выглядит стильно
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«Любовь и голуби», а также тесты: только фанаты ответят на 5 вопросов о комедии Меньшова
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Новое «Твое сердце будет разбито» выйдет уже в 2028-м: в ромкоме экранизируют бестселлер — его читали 500 тысяч россиян
31 000 000 просмотров всего за 4 дня: боевик про темнокожих Бонни и Клайда разорвал топы Netflix по всему миру
С 3 по 15 сентября — настоящий сериалопад: 8 громких проектов возвращаются с новыми сезонами — от «Джентльменов» до «Вавилон-Берлин»
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