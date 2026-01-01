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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Мэтт Тирнауэр
Matt Tyrnauer
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Персоны
Мэтт Тирнауэр
Мэтт Тирнауэр
Matt Tyrnauer
Дата рождения
1 января 1950
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Продюсер
Популярные фильмы
7.6
Валентино: последний император
(2008)
7.3
Карвилл: Победа - это Все, Глупец!
(2024)
7.3
Дом
(2020)
Фильмография Мэтт Тирнауэр
7.3
Карвилл: Победа - это Все, Глупец!
Carville: Winning Is Everything, Stupid!
биография, документальный, исторический
2024, США
Смотреть трейлер
7.3
Дом
документальный
2020, США
7.1
Студия 54
Studio 54
документальный
2018, США
7.6
Валентино: последний император
Valentino: The Last Emperor
биография, исторический, документальный
2008, США
Смотреть трейлер
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