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Александр Кулаков
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Персоны
Александр Кулаков
Александр Кулаков
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.8
Учитель
(1939)
Фильмография Александр Кулаков
Жанр
Все
Драма
Год
Все
1939
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.8
Учитель
Uchitel
драма
1939, СССР
С июня скошенную траву в компост не кладу: отправляю вот куда – и все лето не нарадуюсь результату
Что делать, если при повороте направо автобусная полоса: инспекторы ГАИ признают только один выход
В СССР сметану резали ножом и мазали на хлеб: сегодня на прилавках лежит «аналог», но вкус уже не тот — и вот почему
«Подумал, что это снова Ghibli»: Китай выдал почти идеальную «копию» шедевров Миядзаки – похожи как две капли, но не плагиат
Сон Джин-у в пролете, Эрен Йегер глотает пыль: всего 5 аниме получили немыслимые 195+/200 на RT – вы-то не назовете даже 4/5
Сериал по лучшей игре Capcom в 26-м заменит скатившихся «Одних из нас» и «Мандалорца»: наемник и девочка-робот путешествуют в космосе
Садись, два! А тест – один: вспомните 6 советских фильмов по кадру с учителем? (кто младше 30-е – завалятся уже на 1-м вопросе)
Новинка с «России 1» растоптала даже хитовые детективы НТВ: зрители «смотрят на скорости 1,5», но выключить не могут
«Какие люди — и без охраны!»: попробуйте узнать персонажей «Москва слезам не верит» по версии ИИ — для зумеров и тех, кому 50+
Почти 1 миллиард собрала эта российская новинка в прокате — зрители на сеансах хохотали до колик, а ведь это даже не комедия
«Вот хочу угнать эту машину, а вы меня задерживаете!»: угадайте советские фильмы по одному кадру с «Запорожцем» (тест)
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