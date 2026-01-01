Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Терри-Томас
Награды
Награды и номинации Терри-Томас
Terry-Thomas
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Терри-Томас
Золотой глобус 1964
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1959
Best British Actor
Номинант
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