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Этель Мермэн
Ethel Merman
Киноафиша
Персоны
Этель Мермэн
Этель Мермэн
Ethel Merman
Дата рождения
16 января 1908
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
15 февраля 1984
Место рождения
Астория, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.5
Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир
(1963)
6.9
Рэгтайм Бэнд Александра
(1938)
6.4
Нет такого бизнеса, как шоу-бизнес
(1954)
Фильмография Этель Мермэн
7.5
Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир
It's A Mad, Mad, Mad, Mad World
комедия
1963, США
6.4
Нет такого бизнеса, как шоу-бизнес
There's No Business Like Show Business
драма, мелодрама, комедия, мюзикл
1954, США
6.9
Рэгтайм Бэнд Александра
Alexander's Ragtime Band
мюзикл, мелодрама, драма
1938, США
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