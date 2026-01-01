Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Сид Сизар
Награды
Награды и номинации Сид Сизар
Sid Caesar
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Сид Сизар
Primetime Emmy Awards 1957
Best Continuing Performance by a Comedian in a Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 1952
Best Actor
Победитель
Best Comedian or Comedienne
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1958
Best Continuing Performance (Male) in a Series by a Comedian, Singer, Host, Dancer, M.C., Announcer, Narrator, Panelist, or any Person who Essentially Plays Himself
Номинант
Primetime Emmy Awards 1956
Best Comedian
Номинант
Primetime Emmy Awards 1954
Best Male Star of Regular Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1953
Best Comedian
Номинант
Primetime Emmy Awards 1951
Best Actor
Номинант
Most Outstanding Personality
Номинант
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