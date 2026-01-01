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Элисан Портер
Alisan Porter
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Элисан Портер
Элисан Портер
Alisan Porter
Дата рождения
20 июня 1981
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Продюсер
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.4
Кудряшка Сью
(1991)
Фильмография Элисан Портер
6.4
Кудряшка Сью
Curly Sue
мелодрама, комедия, семейный
1991, США
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Новости личной жизни Элисан Портер
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