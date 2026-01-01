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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Лиза Крюгер
Lisa Kruger
Киноафиша
Персоны
Лиза Крюгер
Лиза Крюгер
Lisa Kruger
Дата рождения
1 января 1961
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
6.4
Воришки
(1996)
Фильмография Лиза Крюгер
6.4
Воришки
Manny & Lo
драма, комедия
1996, США
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