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Эллен Барбер Ellen Barber
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Эллен Барбер

Ellen Barber

Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр

Популярные фильмы

Бабье лето 6.6
Бабье лето (1997)

Фильмография Эллен Барбер

Бабье лето 6.6
Бабье лето Fall
мелодрама, драма 1997, США
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