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Скоро в прокате «Бегущая»
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Фильмография
Эллен Барбер
Ellen Barber
Киноафиша
Персоны
Эллен Барбер
Эллен Барбер
Ellen Barber
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.6
Бабье лето
(1997)
Фильмография Эллен Барбер
6.6
Бабье лето
Fall
мелодрама, драма
1997, США
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