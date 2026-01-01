Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Персоны
Руби Ди
Награды
Награды и номинации Руби Ди
Ruby Dee
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Руби Ди
Оскар 2008
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 1993
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1990
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1988
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1979
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1964
Outstanding Single Performance by an Actress in a Leading Role
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Премия за выдающиеся заслуги
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
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