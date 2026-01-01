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О персоне
Эллори Элкайем
Ellory Elkayem
Киноафиша
Персоны
Эллори Элкайем
Эллори Элкайем
Ellory Elkayem
Дата рождения
12 августа 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
6.4
Атака пауков
(2002)
4.0
Трое в каноэ 2: Зов природы
(2009)
Фильмография Эллори Элкайем
4
Трое в каноэ 2: Зов природы
Without a Paddle: Nature's Calling
приключения, комедия
2009, США
6.4
Атака пауков
Eight Legged Freaks
боевик, комедия, фантастика, ужасы, триллер
2002, США / Австралия
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