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Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Шэйни Гэйбл
Shainee Gabel
Киноафиша
Персоны
Шэйни Гэйбл
Шэйни Гэйбл
Shainee Gabel
Дата рождения
1 января 1969
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Популярные фильмы
7.4
Любовная лихорадка
(2004)
Фильмография Шэйни Гэйбл
7.4
Любовная лихорадка
A Love Song for Bobby Long
драма
2004, США
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