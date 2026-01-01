Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Джон Тейлор
Награды
Награды и номинации Джон Тейлор
John Taylor
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Джон Тейлор
Золотая малина 1987
Худшая песня
Номинант
Худшая песня
Номинант
Макароны любят не сыр и не кетчуп, а эту специю: обычный ужин превращается в пасту из ресторана
Разрезаю губку, засыпаю соль и пихаю в холодильник: соседи пальцем у виска крутили, пока не повторили
«После 60 гоните друзей в шею»: запомните жесткий совет Бехтеревой и продлите свою молодость
«Не учите меня жить…» — начало лёгкое: дальше советское кино устроит вам экзамен (тест)
Руперт Гринт снова сыграет Рона Уизли: старая гвардия опять в деле
Криминальных сериалов много, но эти 7 урвали оценку выше 8.1: если еще не смотрели, мы вам завидуем
Этот sci-fi сериал со звездой «Гарри Поттера» остался в тени «Черного зеркала», а зря: «Перед сном посмотрел не 1 серию, а все 10»
10 приключенческих фильмов 2023-2026 годов с высокими баллами на IMDb: от «Безумного Макса» до «Одиссеи»
Netflix сделал подарок любителям «Интерстеллара» – аниме с 89% свежести: «Мои глаза просто в экстазе»
«Что это за чвакающий шлепок?»: таков зрительский вердикт фильму Рязанова с рейтингом 2,7, за который теперь краснеть приходится
Немцы выпустили фильм о Второй мировой войне и разорвали чарты — знатокам истории СССР боевик лучше не включать
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить