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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Ник Наварро
Nick Navarro
Киноафиша
Персоны
Ник Наварро
Ник Наварро
Nick Navarro
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.6
Вестсайдская история
(1961)
Фильмография Ник Наварро
7.6
Вестсайдская история
West Side Story
драма, мюзикл, мелодрама
1961, США
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