Персоны
Джером Роббинс
Награды
Награды и номинации Джером Роббинс
Jerome Robbins
О персоне
Фильмография
Статьи
Награды
Награды и номинации Джером Роббинс
Оскар 1962
Лучшая режиссура
Победитель
Honorary Award
Победитель
Honorary Award
Победитель
Золотой глобус 1962
Лучший режиссёр
Номинант
Primetime Emmy Awards 1956
Best Choreographer
Номинант
