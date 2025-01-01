Меню
Награды и номинации Джером Роббинс

Jerome Robbins
Оскар 1962 Оскар 1962
Лучшая режиссура
Победитель
Honorary Award
Победитель
Honorary Award
Победитель
Золотой глобус 1962 Золотой глобус 1962
Лучший режиссёр
Номинант
Primetime Emmy Awards 1956 Primetime Emmy Awards 1956
Best Choreographer
Номинант
