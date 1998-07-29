Меню
О персоне
Фильмография
Статьи
Награды
Джером Роббинс
Jerome Robbins
Джером Роббинс
Jerome Robbins
Дата рождения
11 октября 1918
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
29 июля 1998
Карьера
Сценарист, Режиссер
Популярные фильмы
7.6
Увольнение в город
(1949)
7.6
Вестсайдская история
(1961)
Фильмография Джером Роббинс
7.6
Вестсайдская история
West Side Story
драма, мюзикл, мелодрама
1961, США
7.6
Увольнение в город
On the Town
приключения, комедия, мюзикл
1949, США
