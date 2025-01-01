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Лайонел Пэйп
Lionel Pape
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Персоны
Лайонел Пэйп
Лайонел Пэйп
Lionel Pape
Дата рождения
17 апреля 1877
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
21 октября 1944
Место рождения
Брайтон, Великобритания
Популярные фильмы
8.1
Филадельфийская история
(1940)
5.6
Плуг и звёзды
(1936)
Фильмография Лайонел Пэйп
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
1940
1936
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
8.1
Филадельфийская история
The Philadelphia Story
комедия, мелодрама
1940, США
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5.6
Плуг и звёзды
The Plough and the Stars
драма
1936, США
Лорд Фаркуад — сын Белоснежки и гнома? Что? Поклонники «Шрека» раскрыли еще одну шокирующую тайну мульта
Если бы Танос и Галактус сошлись в одном поединке, вселенная бы содрогнулась: но победит только один
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