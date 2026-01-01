Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Персоны
Села Уорд
Награды
Награды и номинации Селы Уорд
Sela Ward
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Селы Уорд
Золотой глобус 2001
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Золотой глобус 2002
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2000
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 1994
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Лучшая актриса в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1994
Лучшая актриса в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2001
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
Золотая малина 2017
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
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