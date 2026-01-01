Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Уолтер Кронкит
Награды
Награды и номинации Уолтер Кронкит
Walter Cronkite
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Уолтер Кронкит
Золотой глобус 1961
Телевизионные достижения
Победитель
Primetime Emmy Awards 1979
Governor's Award
Победитель
Governor's Award
Победитель
Primetime Emmy Awards 1957
Best News Commentator
Номинант
С 1 сентября кидаю газету в машину – теперь не страшен даже ливень: днище скажет спасибо – всем водителям на заметку
Картошка любит не масло и не молоко: 3 добавки превратят пюре в блюдо как в ресторане (соседи точно попросят рецепт)
Пара капель на рулон туалетной бумаги – и в санузле пахнет как в дорогом отеле: экономлю на освежителях
Колоссальный ляп «Нового дня» всплыл после премьеры: даже в старых «Человеках-пауках» до такого не доходило
«Девчата», конечно, шикарный фильм, но эти 3 киноляпа невозможно развидеть — забавно и нелепо одновременно
Первый канал, «Россия 1» и НТВ: что смотреть по ТВ с 31 августа по 6 сентября — не «Невским» единым
Спустя 16 лет финал «Начала» наконец объяснили: многие неверно истолковали сцену с волчком
Летний ветерок, закат... и тест по советскому кино: угадайте 6 фильмов СССР по кадру с героями на балконе
«Поздравляю тебя, Шарик! С тестом ты справился! Или нет?» — вспоминаем самые меткие фразы советской анимации
«Концовка получилась удачной»: смело включайте «Ведьму» — дораму, которая в своё время стала №1 на Netflix в 2025 году
«Мерзко, тяжело, разрывает душу»: нашла 5 крутых детективов, пока жду продолжение «Первого отдела» и «Невского» — «эмоций море»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить