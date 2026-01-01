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Награды и номинации Уолтер Кронкит

Walter Cronkite
Награды и номинации Уолтер Кронкит
Золотой глобус 1961 Золотой глобус 1961
Телевизионные достижения
Победитель
Primetime Emmy Awards 1979 Primetime Emmy Awards 1979
Governor's Award
Победитель
Governor's Award
Победитель
Primetime Emmy Awards 1957 Primetime Emmy Awards 1957
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Номинант
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