Награды и номинации Боба Бергена

Bob Bergen
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Лучшее озвучивание
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Лучшее озвучивание
Номинант
