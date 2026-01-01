Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Эдмунд Гвенн
Награды
Награды и номинации Эдмунд Гвенн
Edmund Gwenn
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Эдмунд Гвенн
Оскар 1948
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Оскар 1951
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1951
Лучший актёр второго плана
Победитель
Золотой глобус 1948
Лучший актёр второго плана
Победитель
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