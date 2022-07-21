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Дана Борисова
Дана Борисова
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Дана Борисова
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Дата рождения
13 июня 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Близнецы
Биография Даны Борисовой
Родилась 13 июня 1976 года. Мозырь, СССР (Беларусь).
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Фильмография Даны Борисовой
Максимальный удар
боевик, комедия
2017, Россия / США
3.0
Медвежья охота
боевик, драма
2007, Россия
6.0
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Статьи о персоне
«Времени осталось немного»: Дану Борисову предупредили о страшном исходе
Артистке пора задуматься о своем поведении.
1 комментарий
21 июля 2022 11:30
«Не стыдно?»: наглость Даны Борисовой окончательно довела россиян
Звезда попросила подписчиков сбросить деньги ей на карту.
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13 июля 2022 13:35
Эфир закончился скандалом: Дана Борисова пострадала на съемках нового шоу
Телеведущая поспорила с Гогеном Солнцевым.
1 комментарий
30 июня 2022 12:00
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