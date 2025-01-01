Меню
Эмманюэль Рива
Награды
Награды и номинации Эмманюэль Ривы
Emmanuelle Riva
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Эмманюэль Ривы
Оскар 2013
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA 2013
Лучшая женская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1961
Best Foreign Actress
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1962
Лучшая актриса
Победитель
