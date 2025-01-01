Меню
Хосе Феррер
Награды
Награды и номинации Хосе Феррера
José Ferrer
Награды и номинации Хосе Феррера
Оскар 1951
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 1953
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1949
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1951
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Primetime Emmy Awards 1956
Best Actor - Single Performance
Номинант
Primetime Emmy Awards 1951
Best Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1955
Best Foreign Actor
Номинант
