Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Рене Клеман
Награды
Награды и номинации Рене Клемана
René Clément
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Рене Клемана
Каннский кинофестиваль 1954
Специальный приз жюри
Победитель
Главный приз фестиваля
Номинант
Каннский кинофестиваль 1949
Лучший режиссер
Победитель
Главный приз фестиваля
Номинант
Каннский кинофестиваль 1947
Лучший приключенческий и криминальный фильм
Победитель
Каннский кинофестиваль 1946
Лучший режиссер
Победитель
Приз международного жюри
Победитель
Полнометражный фильм
Номинант
Полнометражный фильм
Номинант
Каннский кинофестиваль 1961
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1955
Best British Screenplay
Номинант
Best British Screenplay
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1956
FIPRESCI Prize
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1952
Golden Lion
Победитель
Этот вопрос «Чужой. Земля» так и оставил без ответа: что не так с экипажем «Мажино»?
Так убили Артура в конце первого сезона или нет? Рассказываем, что могут показать в продолжении «Дома Гиннесса»
При просмотре этого хоррора у зрителей сжимается не от страха, а от боли: пожалуй, лучший ужастик 2025 года
Кристофер Нолан назвал лучший фильм с Шоном Коннери — речь не о Джеймсе Бонде
«Вот он, наш Нолан»: в сцене с Трусом и Шуриком в «Операции “Ы”» Гайдай зашифровал гениальную отсылку — ее поняли годы спустя
На Макиму слюни не пускайте, с Резе прощайтесь сразу: с кем Дэнджи останется в финале «Человека-бензопилы»
Отец Дина и Сэма погубил их же собственного дядю: в «Сверхъестественном» лишь намекнули — правду узнали годы спустя
«Рай основан на чудовищной лжи»: ИИ предложил 3 продолжения «Интерстеллара» от Скорсезе, Тарантино и Нолана-младшего — каждое «взрывает» мозг
До этого показали лишь избранным: Дауни-младший наконец-то официально вернулся на большие экраны в MCU (первый взгляд)
«Хорошие художники заимствуют, великие — крадут»: идею новинки MCU «украли» у «Интерстеллара» — Marvel признали лишь после премьеры
«До сих пор преследуют в кошмарах»: в топ-3 самых страшных серий хоррор-сериалов XXI века не нашлось места даже «АИУ»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667