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Фильмография
Кристофер Гард
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Персоны
Кристофер Гард
Кристофер Гард
Дата рождения
5 декабря 1953
Возраст
71 год
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Композитор, Продюсер
Популярные фильмы
6.8
Властелин колец
(1978)
5.9
Загадка мертвеца
(1985)
5.5
Маленькая серенада
(1977)
Фильмография Кристофер Гард
Жанр
Все
Анимация
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Мистика
Мюзикл
Приключения
Фэнтези
Год
Все
1985
1978
1977
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
5.9
Загадка мертвеца
Dead Man's Folly
криминал, драма, мистика
1985, США
6.8
Властелин колец
The Lord of the Rings
драма, фэнтези, приключения, анимация
1978, США
Смотреть трейлер
5.5
Маленькая серенада
A Little Night Music
мюзикл, мелодрама, комедия
1977, США / ФРГ / Австрия
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