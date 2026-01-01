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Награды и номинации Рита Морено

Rita Moreno
Награды и номинации Рита Морено
Оскар 1962 Оскар 1962
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Золотой глобус 1962 Золотой глобус 1962
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Золотой глобус 1983 Золотой глобус 1983
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1977 Золотой глобус 1977
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1978 Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Lead Actress for a Single Appearance in a Drama or Comedy Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 1977 Primetime Emmy Awards 1977
Outstanding Continuing or Single Performance by a Supporting Actress in Variety or Music
Победитель
Primetime Emmy Awards 1983 Primetime Emmy Awards 1983
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1982 Primetime Emmy Awards 1982
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1979 Primetime Emmy Awards 1979
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1975 Primetime Emmy Awards 1975
Outstanding Continuing or Single Performance by a Supporting Actress in Variety or Music
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1977 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1977
Лучшая женская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014 Премия Гильдии киноактеров США 2014
Премия за выдающиеся заслуги
Победитель
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