Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хитрый койот»
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Рита Морено
Награды
Награды и номинации Рита Морено
Rita Moreno
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Награды
Награды и номинации Рита Морено
Оскар 1962
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Золотой глобус 1962
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Золотой глобус 1983
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1977
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Lead Actress for a Single Appearance in a Drama or Comedy Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 1977
Outstanding Continuing or Single Performance by a Supporting Actress in Variety or Music
Победитель
Primetime Emmy Awards 1983
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1982
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1979
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1975
Outstanding Continuing or Single Performance by a Supporting Actress in Variety or Music
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1977
Лучшая женская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Премия за выдающиеся заслуги
Победитель
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