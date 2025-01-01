Меню
Richard Thomas
Награды и номинации Ричард Томас
Золотой глобус 1975 Золотой глобус 1975
Лучший актёр сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 1974 Золотой глобус 1974
Лучший актёр сериала (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1973 Primetime Emmy Awards 1973
Outstanding Continued Performance by an Actor in a Leading Role (Drama Series - Continuing)
Победитель
Primetime Emmy Awards 1974 Primetime Emmy Awards 1974
Best Lead Actor in a Drama Series
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023 Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
