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Андрей Хржановский
Андрей Хржановский
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Андрей Хржановский
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Дата рождения
30 ноября 1939
Возраст
82 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Андрея Хржановского
Родился 30 ноября 1939 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Андрея Хржановского
Нос, или Заговор «не таких»
анимация
2020, Россия
7.0
ИНопланетЯНе
анимация, детский
2016, Россия
0.0
Полторы комнаты или сентиментальное путешествие на родину
драма
2009, Россия
6.0
Лев с седой бородой
анимация, короткометражный
1995, Россия
6.0
Королевский бутерброд
анимация
1985, СССР
6.0
Дом, который построил Джек
анимация, короткометражный
1976, СССР
7.0
День чудесный
короткометражный, анимация
1975, СССР
6.0
Бабочка
анимация
1972, СССР
7.0
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