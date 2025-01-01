Меню
Роберт Гийом
Награды
Награды и номинации Роберт Гийом
Robert Guillaume
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Роберт Гийом
Золотой глобус 1985
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1984
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1983
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1985
Лучший актёр в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1979
Outstanding Supporting Actor in a Comedy or Comedy-Variety or Music Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 1984
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1983
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1982
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1980
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
