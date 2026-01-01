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Фильмография
Ли Лоусон
Leigh Lawson
Киноафиша
Персоны
Ли Лоусон
Ли Лоусон
Leigh Lawson
Дата рождения
21 июля 1945
Возраст
81 год
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Атерстон, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.0
Твигги
(2024)
Билеты
7.6
Казанова
(2005)
7.4
Брат Солнце, сестра Луна
(1972)
Фильмография Ли Лоусон
8
Твигги
Twiggy
документальный
2024, Великобритания
Билеты
7.6
Казанова
комедия, драма, исторический, мелодрама, мини-сериал
2005, США
6.3
Казанова
Casanova
драма, комедия, мелодрама
2005, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.2
Театр
Being Julia
комедия, мелодрама, драма
2004, Канада / США / Венгрия / Великобритания
5.9
Слезы под дождем
Tears In The Rain
драма, мелодрама
1988, Великобритания
4.5
Легенда о сэре Гавейне и зеленом рыцаре
Sword of the Valiant: The Legend of Sir Gawain and the Green Knight
приключения, фэнтези, боевик
1984, Великобритания
7
Тэсс
Tess
драма, мелодрама
1979, Франция / Великобритания
7.4
Брат Солнце, сестра Луна
Fratello sole, sorella luna
драма
1972, Италия / Великобритания
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